Суд оставил Майкла Калви под домашним арестом

Читайте также

Суд оставил Майкла Калви под домашним арестом

9

Майкл Калви. Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда о продлении домашнего ареста основателю Baring Vostok Майклу Калви до середины июля. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе суда.

Решение оставлено без изменений, — заявил собеседник агентства.

Напомним, 11 апреля Басманный суд Москвы освободил основателя Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО и отправил его под домашний арест на три дня. Сегодня арест был продлён на три месяца — до 14 июля.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×