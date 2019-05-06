Суд оставил Майкла Калви под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным решение Басманного суда о продлении домашнего ареста основателю Baring Vostok Майклу Калви до середины июля. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе суда.
— Решение оставлено без изменений, — заявил собеседник агентства.
Напомним, 11 апреля Басманный суд Москвы освободил основателя Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО и отправил его под домашний арест на три дня. Сегодня арест был продлён на три месяца — до 14 июля.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени