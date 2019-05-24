В Бразилии женщина выходит замуж за саму себя

38-летняя жительница Бразилии станет первой женщиной страны, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.
Церемония запланирована на воскресенье, 26 мая, и пройдёт в городе Белу-Оризонти на востоке Бразилии. Торжество будет транслироваться на страницах невесты в социальных сетях.
— Многие женщины мечтают выйти замуж облачёнными в свадебное платье, "сологамная" свадьба предоставляет такую возможность, и женщина не нуждается для этого в партнёре. Любовь к себе — самая искренняя любовь, — заявила невеста Жуссара Дутра Коту.
Несмотря на то что в Бразилии подобная регистрация браков ещё не проводится официально, невесту это не остановило. К алтарю её поведёт 21-летняя дочь, а церемонию проведёт подруга.
Коту отметила, что после свадьбы будет открыта к новым отношениям с другими людьми.
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