Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников

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Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников

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Фото: © Flickr/sachiy2012

По его словам, сложности с контролем над такими аппаратами приводят к жертвам среди мирного населения.

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами. Об этом он заявил, выступая в Совбезе организации, стенограмма выступления обнародована на сайте российского постоянного представительства.

По его словам, сложности с контролем над такими аппаратами приводят к жертвам среди мирного населения. Как пример Небензя привёл ситуацию в Афганистане. Постпред также заявил о необходимости подавлять террористическую активность при помощи "разумной и пропорциональной силы".

Напомним, что ударные БПЛА в качестве метода борьбы с террористами активно применяют Соединённые Штаты и их союзники по НАТО в Афганистане, Сирии и Пакистане.

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