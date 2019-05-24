Небензя раскритиковал применение ударных беспилотников

По его словам, сложности с контролем над такими аппаратами приводят к жертвам среди мирного населения.

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность участившейся практикой применения ударных беспилотников для борьбы с террористами. Об этом он заявил, выступая в Совбезе организации, стенограмма выступления обнародована на сайте российского постоянного представительства.

По его словам, сложности с контролем над такими аппаратами приводят к жертвам среди мирного населения. Как пример Небензя привёл ситуацию в Афганистане. Постпред также заявил о необходимости подавлять террористическую активность при помощи "разумной и пропорциональной силы".

Напомним, что ударные БПЛА в качестве метода борьбы с террористами активно применяют Соединённые Штаты и их союзники по НАТО в Афганистане, Сирии и Пакистане.