Диетолог развенчал миф о вреде шаурмы

Главное попросить не класть в неё слишком много масла и не есть верхнюю и нижнюю части.

Шаурма является полезным перекусом. С точки зрения правильного питания в этом продукте есть всё, что необходимо организму: куриное мясо, овощи и некалорийные соусы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на врача-диетолога Сергея Обложко.

При этом Обложко рассказал о двух "подводных камнях". Первый — производители пытаются добавить как можно больше масла, но можно попросить их этого не делать. Второй же заключается в том, что тесто внизу перекручено в несколько раз.

— Если вы начало и кончик выкидываете, а съедаете основную часть, то получаете всё необходимое — белок, углеводы и клетчатку, — рассказал диетолог, добавив, что если сотрудники моют руки, то это вообще прекрасная еда на ходу.

В то же время Обложко успокоил, что если найти шаурму без масла не получается, то можно забежать в сеть быстрого питания, но там важно выбрать для себя полезное. Например, овощной салат и куриные "запчасти".

Врач также отмечает, что если у человека есть время на полноценный приём пищи, то лучше воспользоваться кисломолочными продуктами без сахара, овощами и фруктами.

Напомним, что ранее эксперты назвали города с самой дешёвой шаурмой.