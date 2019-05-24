Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих"

На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, что украинский лидер не смутился и отреагировал на подарок с юмором.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил фестиваль "Книжный арсенал" в Киеве. Во время визита представители одного из издательств подарили главе государства детскую книгу "Политика для начинающих".

Как сообщает украинский портал "Обозреватель", в аннотации говорится, что книга в понятной форме расскажет юным читателям о власти в стране, политической системе и идеологии.

— Изменения в нашем государстве вызывают немало вопросов и у самых маленьких, — говорится в аннотации.

Судя по кадрам, которые появились в социальных сетях, Зеленский не смутился и с юмором отнёсся к подарку.

Ранее сообщалось, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому не понравилось рабочее место — тяжёлое кресло главы государства заставило его поморщиться.