Зеленский и Меркель провели телефонный разговор

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как рассказали в кабмине ФРГ, лидеры подчеркнули необходимость полного выполнения минских соглашений и сотрудничества в "нормандском формате".
Меркель и Зеленский уже общались, когда канцлер ФРГ поздравляла нового президента Украины со вступлением в должность. Она заявила, что Берлин в будущем будет поддерживать Киев на пути реформ и в праве на суверенитет.
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