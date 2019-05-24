Зеленский и Меркель провели телефонный разговор

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Зеленский и Меркель провели телефонный разговор

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Коллаж © LIFE. Фото © AP Photo / Michael Sohn, Ukrainian Presidential Press Office via AP

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как рассказали в кабмине ФРГ, лидеры подчеркнули необходимость полного выполнения минских соглашений и сотрудничества в "нормандском формате".

Меркель и Зеленский уже общались, когда канцлер ФРГ поздравляла нового президента Украины со вступлением в должность. Она заявила, что Берлин в будущем будет поддерживать Киев на пути реформ и в праве на суверенитет.

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