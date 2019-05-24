Красноярские учителя поздравили выпускников клипом в стиле Skibidi — видео

Зажигательный танец педагогов лицея № 6 пользователи Сети нашли очень позитивным и запоминающимся.

В Красноярске педагоги сняли пародийный музыкальный клип на песню группы Little Big Skibidi. Таким образом учителя лицея № 6 решили поздравить одиннадцатиклассников с выпускным. Соответствующее видео было опубликовано в паблике "Я живу в Красноярске".

Сегодня в школах Красноярска проходят последние звонки. Около пяти тысяч выпускников региона получают поздравления от близких, родных и педагогов. Учителя лицея № 6 "Перспектива", похоже, решили остаться в памяти своих учеников надолго и подошли к поздравлению креативно. Педагогический коллектив записал клип, в котором исполнил танец под нашумевший трек Little Big Skibidi и спел припев на мотив песни Светланы Лободы "Твои глаза".

На видео учителя, а также другие сотрудники общеобразовательного учреждения катаются по школе на самокатах, танцуют в толстовках с надписью "Мы даём уверенность в будущем" и повторяют движения знаменитого в Интернете Skibidi-танца.

Видео уже успели оценить многие пользователи Сети, которые нашли поздравление красноярских учителей зажигательным, запоминающимся и позитивным.

Ранее Лайф писал, что министр просвещения России Ольга Васильева поздравила выпускников школ с последним звонком, напомнив о предстоящих экзаменах.