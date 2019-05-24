Милонов назвал "Дом-2" и пиво виновниками БДСМ-вечеринки в школе Владивостока

Народного избранника также не убедили слова директора образовательного учреждения, депутат считает его работу халатной.

Депутат Госдумы Виталий Милонов возложил вину за БДСМ-вечеринку школьников перед последним звонком во Владивостоке на директора, учителей, родителей, "Дом-2" и пиво. Об этом сообщает издание "Политика сегодня".

Народного избранника также не убедили слова директора школы Галины Пугиной о том, что учащиеся станцевали в пикантных костюмах настолько стремительно, что их никто не успел остановить. Парламентарий также отметил, что руководитель образовательного учреждения отвечает за подготовку детей, и он считает, что она к этому халатно относится.

— Завтра они пойдут и напьются, она скажет, что они так быстро напились, потом так быстро забеременели, что я вообще ничего не поняла, — сказал Милонов.

По его словам, "мозг детей растворился" из-за употребления алкоголя и просмотра известной телепередачи. Депутат выразил мнение, что учащиеся старших классов будут и дальше пускаться во все тяжкие, если школа не вернётся к советской системе воспитания.

Как писал Лайф, в одной из владивостокских школ прошла вечеринка, после которой разразился скандал: дети пришли на неё в довольно провокационных костюмах. При этом одна из участниц назвала это действо днём переодеваний. После появления в Сети записи скандального мероприятия в школе начали служебную проверку, а директор учебного заведения написала заявление об уходе по собственному желанию.