Из реабилитационного центра в Саратове штурмом освободили пациентов — видео

Граждан принудительно удерживали в здании — у них отобрали документы и спрятали их в сейф.

Сотрудники правоохранительных органов вызволили более двадцати человек, которых принудительно удерживали в реабилитационном центре в Саратове, сообщила пресс-служба областного СУ СК РФ.

По версии следствия, с августа 2018 по январь 2019 года в помещении центра удерживался семнадцатилетний молодой человек, страдающий наркотической зависимостью. Он сообщил следователям о других людях, которые могли находиться в здании не по своей воле.

Правоохранителям, чтобы попасть в помещение реабилитационного центра, пришлось применить спецтехнику. В здании следователи СК и оперативники обнаружили более двадцати человек, в том числе женщину, которых принудительно удерживали внутри. Личные документы граждан хранились в сейфе, покинуть центр по собственному желанию люди не могли.

Следователи задержали руководителя и сотрудника реабилитационного центра, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее Лайф публиковал видео освобождения людей, которых удерживали в лжереабилитационном центре для наркоманов в Нижегородской области.