На Бали поймали россиянина-контрабандиста с выдрятами в чемодане

Власти Индонезии арестовали гражданина России, который пытался вывезти четырёх выдрят и десять скорпионов с острова Бали, сообщает портал Detik.

Животные были найдены в чемодане мужчины во время проверки в аэропорту. Как уточняется, россиянин планировал вернуться с ними на родину — он должен был вылететь рейсом Korean Air в Сеул.

По словам гражданина РФ, выдр он приобрёл на птичьем рынке в Денпасаре. При этом в Индонезии речные выдры охраняются государством из-за снижения их популяции в странах Азии. Кроме того, несмотря на усилия властей, в стране процветает незаконная торговля дикими животными.

Ранее Лайф сообщал, что россиянин пытался вывезти с острова Бали орангутана, гекконов и ящериц.