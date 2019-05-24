"Суперджет" получил 30 пробоин при перелёте из Москвы в Ижевск

Самолёт Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот" с 63 пассажирами на борту приземлился в Ижевске с пробоинами на фюзеляже, сообщает телеграм-канал Life Shot.
На протяжении всего полёта по лайнеру хлестал 14-метровый металлический трос, который забыл открепить техник, но сказал, что отключил его. Как отмечается, одна из бортпроводниц слышала сильный стук ещё на взлёте, но не доложила о нём пилотам.
После приземления самолёта специалисты насчитали на фюзеляже порядка 30 пробоин.
По словам источника Life Shot в транспортной полиции, если бы при посадке трос попал в выпущенный закрылок, полёт мог бы закончиться гораздо хуже.
Ранее Лайф писал, что в Ижевске "суперджет" из-за протекающего топлива сняли с рейса.
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