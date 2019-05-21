"Суперджет" сняли с рейса в Ижевске из-за протекающего топлива

Пассажиров распределили на другие рейсы. Правоохранительные органы проводят проверку.

В аэропорту Ижевска техники сняли с рейса самолёт Sukhoi Superjet 100. Как стало известно Лайфу, это случилось прямо перед вылетом, когда 56 пассажиров уже были на борту, а самолёт выполнял руление по взлётно-посадочной полосе.

Инцидент произошёл накануне, 20 мая, в 20:45. "Суперджет" с бортовым номером RA-89099 должен был вылететь в столичный аэропорт Шереметьево рейсом SU-1293 авиакомпании "Аэрофлот".

Техники решили, что самолёту нужен ремонт. Пассажиров распределили на другие рейсы. Правоохранительные органы проводят проверку по статье 263 УК РФ — о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Ранее SSJ-100 по техническим причинам также не смог вылететь из Екатеринбурга.

Повышенное внимание к "суперджетам" связано с произошедшей 5 мая трагедией в столичном аэропорту Шереметьево, где такой авиалайнер компании "Аэрофлот" вскоре после вылета запросил посадку. Аварийное приземление было жёстким, лайнер загорелся. В результате погиб 41 человек. Лайф показывал видео пожара из салона самолёта.