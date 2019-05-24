Подмосковная "яжемать" напала на детей и пенсионерку с баллончиком — видео

При этом сама нападавшая утверждает, что на самом деле жертва она, но записи с камер говорят обратное.

Словесный конфликт между двумя мамами в подмосковном Видном закончился нападением на детей и пенсионерку, которая пыталась успокоить конфликтующие стороны. В распоряжении Лайфа оказалось соответствующее видео.

Виктория К., которая рассказала нам об инциденте, вышла на детскую площадку со своей четырёхлетней дочерью и 72-летней бабушкой Сусанной А. В какой-то момент к девочке подбежала дочка другой женщины и начала, по словам Виктории, вести себя неадекватно. Ей сделали замечание, после этого и начался конфликт.

— Её дочка начала себя неадекватно вести, и мы сделали ей замечание. Началась словесная перепалка. Её дочка ругалась матом так, как в тюрьме не ругаются. Ей где-то четыре года, — рассказывает Виктория К.

Словесная перепалка переросла в более серьёзный конфликт — вторая женщина, Ирина П., достала перцовый баллончик и напала на пенсионерку и Викторию с дочкой.

Нападавшая сбежала с места конфликта и обратилась в полицию с заявлением, что якобы напали на неё, хотя записи с камер видеонаблюдения говорят обратное. Ирина П. же утверждает, что Виктория К. якобы начала бить её по спине.

Сейчас инцидентом занимается полиция.