Супрун посоветовала украинцам восполнять нехватку витаминов пивом

По мнению чиновницы, в пиве содержится важное для человеческого организма соединение — тиамин.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, как восполнить нехватку витамина B1 при помощи пива. Об этом она написала в своём аккаунте в "Фейсбуке".

Свой последний пост, опубликованный в социальной сети, Супрун посвятила нюансам употребления витамина В1, то есть тиамина, который необходим для работы центральной нервной системы.

По мнению Супрун, недостаток данного органического вещества может привести к ухудшению памяти, координации движений, нарушению сна, хронической усталости и тахикардии.

Восполнить нехватку витамина В1 несложно, считает специалист. Тиамин содержится во многих продуктах, таких как зелёный горошек, яйца, печень, фасоль, орехи, гречка, а также, подчеркнула Супрун, в пиве.

Данное заявление встретило неоднозначный отклик среди пользователей Сети. Так, пока некоторые фолловеры раскритиковали резонансное заявление и.о. министра, другие отнеслись к мнению эксперта с юмором.

— Приму сегодня В1. Успеть бы в аптеку до 23:00, — пошутил в комментариях пользователь с ником Rostyslav Panchenko.

— Витамин В1 в пиве + омега-3 в скумбрии — и сердце бежит впереди, — написала Наталья Кацапова.

Напомним, что Ульяна Супрун отметилась рядом скандальных высказываний и десятками "полезных" советов. Например, как защитить психику во время выборов, как правильно чихать, чтобы не заражать других, или почему следует отказаться от чёрной икры в пользу красной. Кроме того, она предлагала лечить старческий маразм музыкой.