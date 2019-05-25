Бизнесджет Cessna упал в океан у берегов Флориды

Небольшой самолёт Cessna Citation V упал в Атлантический океан у побережья Флориды. Об этом сообщается на странице Федерального авиационного управления США в "Твиттере".
FAA Statement pic.twitter.com/GVtz1okKl2— The FAA (@FAANews) 25 мая 2019 г.
По предварительным данным, на борту лайнера находился только пилот. Сообщается, что он погиб. Как отмечают в ФАУ, диспетчеры потеряли связь с воздушным судном примерно за час до трагедии.
Cessna Citation V #AvDelphi #DCNOC #CESSNA #CITATION #V #LSGG https://t.co/vBpaNHQYwz pic.twitter.com/BHp6ire45X— AvDelphi_images (@AvDelphi_images) 24 мая 2019 г.
В свою очередь, как сообщает издание The New York Times, после того, как Cessna перестал выходить на связь, к нему были направлены два истребителя F-15. Огонь по самолёту не открывался.
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