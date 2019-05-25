Бизнесджет Cessna упал в океан у берегов Флориды

Небольшой самолёт Cessna Citation V упал в Атлантический океан у побережья Флориды. Об этом сообщается на странице Федерального авиационного управления США в "Твиттере".

По предварительным данным, на борту лайнера находился только пилот. Сообщается, что он погиб. Как отмечают в ФАУ, диспетчеры потеряли связь с воздушным судном примерно за час до трагедии.

В свою очередь, как сообщает издание The New York Times, после того, как Cessna перестал выходить на связь, к нему были направлены два истребителя F-15. Огонь по самолёту не открывался.