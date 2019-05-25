В Хакасии нашли тело одного из пропавших полгода назад туристов

Сотрудники МЧС обнаружили в таёжной местности в Хакасии тело одного из туристов, пропавших в ноябре 2018 года во время катания на снегоходах. Об этом сообщает республиканское СУ СК РФ.

По данным следствия, утром 24 ноября трое жителей Красноярского края и жительница Саяногорска выехали на трёх снегоходах из села Приисковое в район верховья реки Сарала и не вернулись. О пропаже людей заявил мужчина, который сдавал им жильё.

Спустя несколько дней спасатели нашли убежище, в котором укрывались люди и снегоходы. Из-за погодных условий поиски туристов были приостановлены до весны. По факту безвестного исчезновения группы было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Тело одного из пропавших мужчин было найдено 24 мая в верховье ручья Известковый у подножья горы Арарат. Причину его смерти установят с помощью судебно-медицинской экспертизы. Затем будут проведены опознание и генетическая экспертиза идентификации тела.

Поиски трёх человек продолжаются, следователи устанавливают обстоятельства их исчезновения.