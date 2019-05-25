В Севастополе сгорел дельфинарий — видео

Читайте также

В Севастополе сгорел дельфинарий — видео

29

Причины случившегося выясняются, на месте происшествия работают правоохранители.

В дельфинарии Севастополя произошёл пожар, возгорание уничтожило часть крыши и расположенные рядом сувенирные магазины.

В связи с угрозой распространения огня сотрудники МЧС и дельфинария эвакуировали двух дельфинов в безопасный водоём.

По данным МЧС, площадь пожара составила 110 квадратных метров, в результате возгорания никто не пострадал.

<p>Фото © <a href="http://92.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/8117603/" target="_blank">ГУ МЧС России по городу Севастополь</a></p>

Причины пожара не уточняются, в тушении возгорания участвовало 23 человека и девять единиц техники. На месте инцидента работают правоохранители.

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму двух дельфинов спасли из повреждённого бассейна.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×