В Севастополе сгорел дельфинарий — видео

В дельфинарии Севастополя произошёл пожар, возгорание уничтожило часть крыши и расположенные рядом сувенирные магазины.
В связи с угрозой распространения огня сотрудники МЧС и дельфинария эвакуировали двух дельфинов в безопасный водоём.
По данным МЧС, площадь пожара составила 110 квадратных метров, в результате возгорания никто не пострадал.
Причины пожара не уточняются, в тушении возгорания участвовало 23 человека и девять единиц техники. На месте инцидента работают правоохранители.
Ранее Лайф сообщал, что в Крыму двух дельфинов спасли из повреждённого бассейна.
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