Эксперт рассказал, зачем России нужна сеть 5G

В частности, возможности технологии позволят ускорить развитие робототехники в промышленности и беспилотного транспорта.

Развитие сети пятого поколения (5G) принесёт большую пользу россиянам, бизнесу и государству. Такое мнение РИА "Новости" высказал директор по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Марков.

По его словам, сеть 5G имеет несколько основных преимуществ. В частности, они заключаются в очень высокой скорости передачи данных от базовой станции к абонентам, в создании выделенных сетей для отдельных отраслей или задач с гарантированными параметрами работ, а также будут полезны для работы устройств "Интернета вещей".

Марков отметил, что среди важных преимуществ — возможность обеспечения низкой задержки от момента передачи до момента получения информации.

— Данное свойство является критичным, например, для самоуправляемых транспортных средств, создания промышленного производства с использованием роботов, удалённой хирургии и удалённой диагностики в медицине, — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что президента РФ Владимира Путина попросили подготовить поручение по созданию и развитию сетей 5G.