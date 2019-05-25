Беглов согласился баллотироваться на пост губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов будет принимать участие в выборах главы города. Соответствующее решение он принял на встрече с общественностью Курортного района Северной столицы.
Участвовать в выборах предложил один из присутствующих.
— Принимаю ваше предложение, — сказал Беглов.
Ранее сообщалось, что выдвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах Беглову предложили совет Общественной палаты Санкт-Петербурга и члены крупнейшей в России добровольческой организации "Волонтёры Победы".
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