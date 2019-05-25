Беглов согласился баллотироваться на пост губернатора Петербурга

Читайте также

Беглов согласился баллотироваться на пост губернатора Петербурга

7

Александр Беглов. Фото © РИА "Новости" / Алексей Никольский

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов будет принимать участие в выборах главы города. Соответствующее решение он принял на встрече с общественностью Курортного района Северной столицы.

Участвовать в выборах предложил один из присутствующих.

Принимаю ваше предложение, — сказал Беглов.

Ранее сообщалось, что выдвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах Беглову предложили совет Общественной палаты Санкт-Петербурга и члены крупнейшей в России добровольческой организации "Волонтёры Победы".

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×