Политологи высоко оценили решение Беглова участвовать в выборах главы Петербурга

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Политологи высоко оценили решение Беглова участвовать в выборах главы Петербурга

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Фото © РИА "Новости" / Александр Гальперин

По мнению экспертов, при Александре Беглове произошли значительные положительные изменения в жизни города.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов согласился баллотироваться на пост главы города на выборах, которые пройдут в сентябре 2019 года. В беседе с Лайфом политологи высоко оценили шансы чиновника на победу.

Директор по политическому анализу компании ИНСОМАР, эксперт Центра ПРИСП Виктор Потуремский отметил, что решение Беглова было достаточно ожидаемым.

Шанс Беглова (победить на губернаторских выборах. — Прим. ред.) я оцениваю высоко. Прежде всего потому, что произошло значительное изменение ситуации в городе по качеству управления, по проектам, по уровню задач, которые способна решать власть субъекта, — говорит политолог.

По словам Потуремского, петербуржцы будут поддерживать кандидата, с которым связаны изменения.

Пока я не вижу серьёзных конкурентов для Беглова. Пока он занимает лидирующую позицию как кандидат, — заявил эксперт.

Подобного мнения придерживается и политтехнолог Марат Баширов. По его мнению, у врио губернатора региона есть все шансы победить в первом туре губернаторских выборов.

Я думаю, что он победит в первом туре, потому что та программа, которую он предлагает для избирателей, она беспрецедентная. Дело даже не в деньгах, а в целях, которые Беглов ставит. Это будут гигантские улучшения жизни с точки зрения человека, — сказал Баширов.

Политолог Глеб Кузнецов, в свою очередь, добавил, что Александр Беглов показал хорошие результаты за время нахождения на должности врио губернатора города.

Город приобретает совершенно новую динамику, которая раньше была ему несвойственна. Как врио Беглов очень успешен и нет причин не желать ему продолжить свою работу. Та работа, которую он делает, сделает его фаворитом, — подчеркнул Кузнецов.

Ранее сообщалось, что выдвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах Беглову предложили совет Общественной палаты Санкт-Петербурга и члены крупнейшей в России добровольческой организации "Волонтёры Победы".

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