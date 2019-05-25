Политологи высоко оценили решение Беглова участвовать в выборах главы Петербурга

По мнению экспертов, при Александре Беглове произошли значительные положительные изменения в жизни города.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов согласился баллотироваться на пост главы города на выборах, которые пройдут в сентябре 2019 года. В беседе с Лайфом политологи высоко оценили шансы чиновника на победу.

Директор по политическому анализу компании ИНСОМАР, эксперт Центра ПРИСП Виктор Потуремский отметил, что решение Беглова было достаточно ожидаемым.

— Шанс Беглова (победить на губернаторских выборах. — Прим. ред.) я оцениваю высоко. Прежде всего потому, что произошло значительное изменение ситуации в городе по качеству управления, по проектам, по уровню задач, которые способна решать власть субъекта, — говорит политолог.

По словам Потуремского, петербуржцы будут поддерживать кандидата, с которым связаны изменения.

— Пока я не вижу серьёзных конкурентов для Беглова. Пока он занимает лидирующую позицию как кандидат, — заявил эксперт.

Подобного мнения придерживается и политтехнолог Марат Баширов. По его мнению, у врио губернатора региона есть все шансы победить в первом туре губернаторских выборов.

— Я думаю, что он победит в первом туре, потому что та программа, которую он предлагает для избирателей, она беспрецедентная. Дело даже не в деньгах, а в целях, которые Беглов ставит. Это будут гигантские улучшения жизни с точки зрения человека, — сказал Баширов.

Политолог Глеб Кузнецов, в свою очередь, добавил, что Александр Беглов показал хорошие результаты за время нахождения на должности врио губернатора города.

— Город приобретает совершенно новую динамику, которая раньше была ему несвойственна. Как врио Беглов очень успешен и нет причин не желать ему продолжить свою работу. Та работа, которую он делает, сделает его фаворитом, — подчеркнул Кузнецов.

Ранее сообщалось, что выдвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах Беглову предложили совет Общественной палаты Санкт-Петербурга и члены крупнейшей в России добровольческой организации "Волонтёры Победы".