Националисты сожгли российский флаг перед концертом Темниковой в Одессе

Протест объяснили тем, что российская певица поддерживает воссоединение Крыма с Россией и политику страны.

Украинские националисты сожгли российский флаг перед концертом певицы Елены Темниковой в Одессе. Как сообщает УНИАН, инцидент произошёл у входа в клуб на пляже "Аркадия" вечером 24 мая.

Как отмечает издание, в руках активисты держали антироссийские плакаты, на которых, в частности, было написано: "Елена Темникова, прочь из чужой страны". Свой протест националисты объяснили тем, что российская певица поддерживает воссоединение Крыма с Россией и политику страны.

В связи с инцидентом представители клуба обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому, СБУ и МВД страны. На странице заведения в "Фейсбуке" говорится, что Елена Темникова прошла пограничный контроль и сотрудники погранслужбы посчитали её нахождение на территории Незалежной полностью законным.