Первый замглавы Балашихи арестован по обвинению в получении взятки

Суд арестовал первого заместителя главы администрации Балашихи. Как сообщается на сайте ГУ СКР по Московской области, его обвиняют в получении взятки в размере четырёх миллионов рублей.

Следователи отмечают, что чиновник с лета 2018 года получал взятки за покровительство, заключение контракта и непроверку качества работы по ремонту дорог от гендиректора одной из строительных компаний.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, речь идёт об Алексее Ковале. В его служебном кабинете прошли обыски, возбуждено уголовное дело.