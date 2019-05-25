Первый замглавы Балашихи арестован по обвинению в получении взятки

Читайте также

Первый замглавы Балашихи арестован по обвинению в получении взятки

23

Фото © Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Балашиха

Суд арестовал первого заместителя главы администрации Балашихи. Как сообщается на сайте ГУ СКР по Московской области, его обвиняют в получении взятки в размере четырёх миллионов рублей.

Следователи отмечают, что чиновник с лета 2018 года получал взятки за покровительство, заключение контракта и непроверку качества работы по ремонту дорог от гендиректора одной из строительных компаний.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, речь идёт об Алексее Ковале. В его служебном кабинете прошли обыски, возбуждено уголовное дело.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×