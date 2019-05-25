Украинский министр раскритиковал Зеленского за русский язык

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за использование русского языка.

Недавно президент Незалежной выступил на форуме iForum 2019, где говорил исключительно на русском языке. В ходе мероприятия Зеленский заявил, что чиновники знают только четыре слова из технологической сферы: "Илон Маск", "инновация", "гиперлуп" и "диджитализация".

За чиновников вступился Омелян, обратив внимание, что Маск не будет рад, если его имя будут писать слитно, а значит, что не четыре, а пять слов. В то же время замечание украинского лидера про "гиперлуп" (hyperloop — проект вакуумного поезда) министр принял на свой счёт и пообещал построить на Украине сверхзвуковую транспортную систему, придуманную Илоном Маском. Глава ведомства также перечислил технологии, которые на высоком уровне развиваются в стране.

Омелян также поправил Зеленского. Он утверждает, что слово "диджитализация" нужно произносить как "дигитализация".

— И простите, что я пишу по-украински, но чиновникам не пристало говорить на кацапском, не говоря уже о президентах, — сказал он.