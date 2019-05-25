Вылетевший из Сургута в Таджикистан лайнер UTair возвращается в аэропорт

Самолёт авиакомпании "ЮТэйр", вылетевший из Сургута (ХМАО) в Худжанд, Таджикистан, готовится вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на справочную воздушной гавани.

Представители аэропорта добавили, что примерно через час лайнер должен приземлиться.

По информации сайта Flightradar, воздушное судно вылетело в 18:50 по местному времени (16:50 мск). Сейчас лайнер вырабатывает топливо и готовится к посадке.

Что стало причиной возвращения и сколько человек находится на борту, неизвестно.