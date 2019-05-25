UTair объяснила причину возвращения самолёта в аэропорт Сургута

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UTair объяснила причину возвращения самолёта в аэропорт Сургута

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Фото © РИА "Новости" / Максим Блинов

Авиакомпания "ЮТэйр" объяснила возвращение своего самолёта в аэропорт Сургута проблемой с каналом триммирования стабилизатора.

Командир принял решение посадить самолёт в Сургуте, где у компании свой технический центр. Самолёт вырабатывал топливо и благополучно приземлился в 19:37 мск, — сообщила пресс-служба авиакомпании.

Как уточняется, пассажиры будут отправлены в Таджикистан (куда и следовал самолёт), когда за ними прибудет резервный борт. По предварительной информации, это произойдёт в 01:00 мск 26 мая. На время ожидания вылета клиентам авиакомпании будут предоставлены еда и гостиница.

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