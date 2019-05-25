И.о. главы Росреестра Дагестана задержали по делу о махинациях с землёй

Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан по подозрению в участии в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, сообщает республиканское СУ СК РФ.

22 мая СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении главы и сотрудников управления Росреестра по Республике Дагестан.

По версии следствия, в 2000 году Сафиюла Магомедов и его сообщники создали преступное сообщество с целью обогащения путём проведения незаконных юридически значимых действий с земельными участками в Дагестане, находящимися в муниципальной и федеральной собственности, а также последующего их незаконного отчуждения.

Ущерб государству от действий подозреваемых превышает 370 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела следователь СКР просит суд арестовать имущество членов преступного сообщества — это более 300 объектов недвижимости на сумму около 20 миллиардов рублей.

Правоохранители устанавливают других соучастников и работают над выявлением новых эпизодов деятельности преступного сообщества, расследование уголовного дела продолжается.