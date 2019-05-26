Трамп раскритиковал решение суда по стене на границе с Мексикой

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Трамп раскритиковал решение суда по стене на границе с Мексикой

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Фото © Twitter / The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обжаловать решение федерального суда Калифорнии, постановившего временно запретить выделение средств на строительство участков стены на границе с Мексикой.

Это решение направлено против пограничной безопасности и в пользу преступности, наркотиков и торговли людьми. Мы просим об ускоренной апелляции! — написал глава Белого дома в Twitter.

Ранее стало известно, что суд запретил использовать средства из бюджета Министерства обороны США в размере $1 миллиарда на строительство стены на границе с Мексикой.

Лайф писал, что для реконструкции части стены в штате Аризона американское оборонное ведомство заключило контракт на $646 млн.

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