Трамп раскритиковал решение суда по стене на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обжаловать решение федерального суда Калифорнии, постановившего временно запретить выделение средств на строительство участков стены на границе с Мексикой.

— Это решение направлено против пограничной безопасности и в пользу преступности, наркотиков и торговли людьми. Мы просим об ускоренной апелляции! — написал глава Белого дома в Twitter.

Ранее стало известно, что суд запретил использовать средства из бюджета Министерства обороны США в размере $1 миллиарда на строительство стены на границе с Мексикой.

Лайф писал, что для реконструкции части стены в штате Аризона американское оборонное ведомство заключило контракт на $646 млн.