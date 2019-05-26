Переплывший в бочке Атлантику француз поделился секретом отличной формы

Чтобы оставаться в хорошей форме, нужно любить женщин, заниматься спортом и не придавать значения своему возрасту, заявил французский путешественник Жан-Жак Савен, которому удалось переплыть Атлантический океан в бочке.

— И надо тщательно готовиться к своим проектам, они (путешествия. — Прим. Лайфа) не делаются без подготовки. И потом не стоит придавать значение возрасту. Возраст — это просто цифры. Главное — это состояние ума. Конечно, однажды я остановлюсь, буду вести более спокойный образ жизни, — заявил путешественник в беседе с РИА "Новости".

По словам Савена, в ближайшем будущем он планирует пересечь пролив Ла-Манш вплавь.

Ранее сообщалось, что 72-летний француз Жан-Жак Савен смог переплыть Атлантический океан в бочке диаметром 2,1 метра. Путешествие заняло 122 дня и девять часов.