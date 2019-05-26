Таксист устроил стрельбу в ходе драки в Подмосковье — видео

По некоторым данным, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

Таксист устроил стрельбу в ходе драки в подмосковном Одинцове. Соответствующее видео появилось в паблике "ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК" во "ВКонтакте".

Отмечается, что инцидент произошёл в микрорайоне Новая Трёхгорка на улице Чистяковой. По некоторым данным, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

— Предварительно перепалка закончилась стрельбой из пулемёта "Кедр". Один человек получил ранение, — говорится в сообщении.

Факт происшествия подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. По данным полиции, водитель такси выстрелил не из пулемёта, а, предположительно, из травматического оружия.

— В полицию поступила информация о конфликте в подмосковном Одинцове, в ходе которого водитель такси марки Hyundai выстрелил из, предположительно, травматического оружия, — отметили в ведомстве.

В МВД добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. По факту начата проверка.