Появились первые в мире фотографии панды-альбиноса

Медведь, несмотря на белоснежную шерсть и красные глаза, здоров, заключили исследователи.

Панда-альбинос впервые попала на фото в китайском заповеднике. Удивительное животное "поймали" фотоловушки Национального природного заповедника "Волонг" провинции Сычуань в Китае. Об этом сообщил портал South China Morning Post.

У панды, в отличие от чёрно-белых собратьев, белоснежная шерсть, белые когти и красные глаза. При этом снимок сделан на высоте около 2000 метров над уровнем моря, что говорит об отличном физическом состоянии животного. Да и судя по фото, медведь выглядит здоровым и ведёт нормальную жизнь, заключили эксперты. По их наблюдениям, животному уже исполнилось год-два.

— Это первый раз, когда дикая панда-альбинос попала в объектив камеры, и это говорит о том, что в популяции панд происходят мутации генов, — рассказал исследователь Пекинского университета Ли Шэн.

Теперь в заповеднике собираются установить дополнительные фотоловушки для слежения за редким зверем.

Ранее Лайф сообщал, как в национальном парке Серенгети в Танзании впервые удалось заснять зебру-альбиноса. Она пока единственная известная представительница этого вида животных в дикой природе.