Аналитики назвали самые дорогие для свиданий города

В городе-лидере рейтинга на билеты в кино, ужин на двоих, алкоголь и такси придётся потратить больше четырнадцати тысяч рублей.

Чтобы провести свидание в швейцарском Цюрихе, понадобится не меньше 200 евро (или больше четырнадцати тысяч рублей). Такой вывод сделали финансовые аналитики Deutsche Bank, признав город самым дорогим для романтических встреч. Об этом сообщает "Коммерсант".

В эту сумму входит средняя стоимость билетов в кино, ужина на двоих в пабе, пары стаканов пива и поездки в такси.

Исходя из таких же расчётов, свидание в Осло обойдётся в 164 доллара (или 10,5 тысячи рублей). Столица Норвегии заняла второе место в списке.

Примерно на 300–500 рублей дешевле обойдётся свидание в Копенгагене и Хельсинки. Далее в списке идут Токио и Нью-Йорк. А в Сиднее на свидание вы потратите 123 доллара (или около восьми тысяч рублей).

Москва заняла 37-е место. На романтический вечер в столице России тратят в среднем 4,5 тысячи рублей.

Если всё-таки надумаете провести свидание за рубежом, то учитывайте и стоимость пребывания в отелях. Эксперты OneTwoTrip выбрали европейские страны, где остановиться на ночь в гостинице дешевле всего.