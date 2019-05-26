В Барнауле мать бросилась под колёса грузовика, чтобы спасти детей

В комментариях пользователи Сети назвали погибшую женщину матерью с большой буквы.

Мать бросилась под колёса грузовика, чтобы спасти своих детей, которые находились в автомобиле. Как сообщается в паблике "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте", смертельная авария произошла на трассе Барнаул — Рубцовск 24 мая.

Очевидица происшествия Татьяна рассказывает, что 36-летняя женщина остановила машину на трассе и направилась к детям, которые сидели на заднем сиденье. В какой-то момент она увидела, что ей навстречу летит грузовик, водитель которого не смог увидеть стоящую легковушку из-за дыма от горящей травы.

Мать детей выбежала навстречу фуре, чтобы попытаться её остановить, но когда водитель заметил женщину, уже было поздно.

— Фура, врезавшись в неё, перескакивает левым передним колесом. Грузовик всё равно врезается в машину, в которой сидят дети, но с меньшей силой и скоростью, чем если бы мать не кинулась под колёса, — говорит очевидец.

После этого Татьяна вместе с другими очевидцами помогла достать детей из легковушки. Дети получили травмы различной степени тяжести. В комментариях под публикацией погибшую женщину назвали матерью с большой буквы.