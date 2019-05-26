В Подмосковье видеорегистратор снял ДТП с полицейским во время погони

Правоохранитель был госпитализирован с переломами, а нарушитель, которого он преследовал, скрылся.

В Ногинске полицейский во время погони за нарушителем врезался в легковушку. Момент столкновения заснял видеорегистратор, установленный на мотоцикле правоохранителя.

Как рассказали пользователи социальных сетей, авария произошла 19 мая. В течение нескольких минут полицейский преследовал нарушителя. Правоохранитель не справился с управлением и врезался в попутный автомобиль.

В результате аварии сотрудник ДПС получил переломы и был госпитализирован. Мотоциклист, которого он преследовал, скрылся.

Ранее Лайф сообщал, что в Крыму мотоциклист на огромной скорости влетел в машину ДПС и погиб. Автомобиль от удара перевернулся.