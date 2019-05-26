Стало известно о состоянии детей, которых ценой своей жизни спасла мать на Алтае

Дети женщины, которая ради их спасения бросилась под колёса грузовика на Алтае, находятся в больнице с сотрясением мозга. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Четырёхлетний и 11-летний сыновья Юлии до сих пор не знают, что произошло с их мамой. Близкие боятся говорить мальчикам о её гибели.

Как уточняется, Юлия вместе с детьми и своей бабушкой ехала на день рождения к маме в город Алейск. На трассе Барнаул — Рубцовск женщина вышла из машины и увидела фуру, которая неслась в её легковушку. Савенкова выбежала навстречу грузовому автомобилю в попытке остановить его. В результате женщина погибла под колёсами фуры.