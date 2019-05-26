Патриарх Кирилл освятил храм Всех Святых в Страсбурге

На церковные торжества собрались прихожане Русской церкви и гости из других городов Франции.

Quelques instants plus tôt, le patriarche Cyrille faisait son entrée dans l'église russe de #Strasbourg pic.twitter.com/tbpRSBuKq6 — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 26 мая 2019 г.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил построенный в Страсбурге православный храм Всех Святых.

Предстоятель Русской православной церкви вместе со священнослужителями совершил крестный ход вокруг храма, после чего возглавил Божественную литургию.

На церковные торжества собрались прихожане общины Русской церкви в Страсбурге, горожане и гости из других городов Франции и соседней Германии. Храм рассчитан на 300 человек, но может вместить и больше — до 500.

Автором проекта храма стал российский архитектор Дмитрий Пшеничников, а его реализацией руководил французский архитектор Мишель Арнольд.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что вера как фактор определяет счастье человека независимо от внешних условий его жизни.