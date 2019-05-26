Патриарх Кирилл освятил храм Всех Святых в Страсбурге

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Патриарх Кирилл освятил храм Всех Святых в Страсбурге

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На церковные торжества собрались прихожане Русской церкви и гости из других городов Франции.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил построенный в Страсбурге православный храм Всех Святых.

Предстоятель Русской православной церкви вместе со священнослужителями совершил крестный ход вокруг храма, после чего возглавил Божественную литургию.

<p>Храм Всех Святых в Страсбурге. Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/lucas_rtfrance/status/1132607464128634881" target="_blank">lucas_rtfrance</a></p>

На церковные торжества собрались прихожане общины Русской церкви в Страсбурге, горожане и гости из других городов Франции и соседней Германии. Храм рассчитан на 300 человек, но может вместить и больше — до 500.

Автором проекта храма стал российский архитектор Дмитрий Пшеничников, а его реализацией руководил французский архитектор Мишель Арнольд.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что вера как фактор определяет счастье человека независимо от внешних условий его жизни.

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