Патриарх Кирилл призвал соединять веру и счастье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал детям, которые обучаются в воскресных церковных школах, очень ясно соединить в своём сознании веру и счастье, веру и благополучие. Патриарх подчеркнул, что вера как фактор определяет счастье человека, независимо даже от внешних условий его жизни.

— Когда я говорю о благополучии, я имею в виду в меньшей степени благополучие материальное, но подлинное благополучие — это состояние человеческой души, это то, что мы называем простым словом счастье, — сказал глава РПЦ во время проповеди в Храме Христа Спасителя в Москве, куда на службу прибыли дети, обучающиеся в воскресных церковных школах.

Он призвал детей хранить веру в сердце, несмотря на искушение, соблазны и трудности. По словам главы РПЦ, это поспособствует мирному, радостному, спокойному будущему.

Ранее патриарх Кирилл призвал православных верующих к любви к окружающим и попросил их не опускать руки перед выпавшими испытаниями.