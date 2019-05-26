Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт

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Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт

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Игорь Коломойский. Фото © РИА "Новости"

Издание Financial Times отмечает, что подобные предложения со стороны украинского бизнесмена могут стать причиной тревоги у "западных покровителей Киева".

Олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт и таким образом не выплачивать долги Международному валютному фонду. Об этом бизнесмен рассказал изданию Financial Times.

По его мнению, Киеву стоит последовать примеру Греции или Аргентины, которые также объявляли дефолт.

Сколько раз был дефолт в Аргентине? И что, они реструктурировали всё. Всё в порядке, — заявил он.

Коломойский добавил, что победа Владимира Зеленского на украинских выборах показала, что жители Украины устали от реформ, которые проводятся с условиями программы предоставления Киеву финансовой помощи МВФ.

В то же время, как отмечает газета, такие заявления украинского олигарха могут стать причиной тревоги у "западных покровителей Киева", хотя Financial Times напоминает, что Зеленский обещал выполнять все условия МВФ.

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