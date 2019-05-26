Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт

Олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить дефолт и таким образом не выплачивать долги Международному валютному фонду. Об этом бизнесмен рассказал изданию Financial Times.
По его мнению, Киеву стоит последовать примеру Греции или Аргентины, которые также объявляли дефолт.
— Сколько раз был дефолт в Аргентине? И что, они реструктурировали всё. Всё в порядке, — заявил он.
Коломойский добавил, что победа Владимира Зеленского на украинских выборах показала, что жители Украины устали от реформ, которые проводятся с условиями программы предоставления Киеву финансовой помощи МВФ.
В то же время, как отмечает газета, такие заявления украинского олигарха могут стать причиной тревоги у "западных покровителей Киева", хотя Financial Times напоминает, что Зеленский обещал выполнять все условия МВФ.
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