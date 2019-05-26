Китайский художник выставил на аукцион ноутбук с шестью самыми опасными вирусами

Общий экономический ущерб, нанесённый этими вирусами человечеству, художник оценил в $95 млрд. Стоимость лота — больше $1,2 млн.

Китайский художник Гуо О Донг продаёт через аукцион ноутбук с шестью компьютерными вирусами, которые считаются одними из самых опасных в мире. Для продажи он создал сайт, где ведёт прямую трансляцию работы ноутбука. Проект называется "Постоянство хаоса".

Сообщается, что вирусы WannaCry, ILOVEYOU, MyDoom, SoBig, DarkTequila и BlackEnergy нанесли человечеству экономический ущерб на общую сумму в 95 миллиардов долларов. Об особенностях одной из этих вредоносных программ Лайф уже рассказывал.

Аукцион по продаже ноутбука завершится днём 27 мая. На момент написания материала на лот поставлено более $1,2 млн.