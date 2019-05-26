В России вступили в силу новые правила индексации пенсий

Сегодня вступил в силу приказ Минтруда, который уточняет порядок расчёта социальных доплат к пенсиям по новым требованиям.

Как уточняет "Парламентская газета", по новым правилам сначала будет устанавливаться социальная доплата, приравнивающая размер пенсии к размеру прожиточного минимума в регионе, а затем — проводиться индексация.

После каждой индексации пенсионеры будут получать выплаты выше прожиточного минимума, а не равные ему.

По этой схеме будут проиндексированы все пенсии с января 2019 года, недотягивающие до прожиточного минимума.

Напомним, закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума президент России Владимир Путин подписал в апреле. Выплаты пересчитанных с начала года пенсий начались в мае. В общей сложности прибавку к пенсии получит около семи миллионов россиян.