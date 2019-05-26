Новый стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

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Новый стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

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Инцидент произошёл после того, как на нём попрыгала группа неизвестных людей. А ранее его тестировали на прочность Виталий и Владимир Кличко. И тоже прыгали.

Новый стеклянный мост в центре Киева, который власти построили между Аркой дружбы народов и парком "Владимирская горка", треснул через сутки после открытия. Об этом сообщает ТСН.

<p>Фото © ТСН</p>

Представители Муниципальной стражи отметили, что стекло треснуло после того, как на нём активно прыгала группа неизвестных людей. Длина моста составляет почти 212 метров, вес сооружения — 460 тонн.

Ранее стекло нового пешеходно-велосипедного моста в украинской столице протестировали на прочность мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом, бывшим чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко.

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