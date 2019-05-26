Новый стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

Инцидент произошёл после того, как на нём попрыгала группа неизвестных людей. А ранее его тестировали на прочность Виталий и Владимир Кличко. И тоже прыгали.

Новый стеклянный мост в центре Киева, который власти построили между Аркой дружбы народов и парком "Владимирская горка", треснул через сутки после открытия. Об этом сообщает ТСН.

Представители Муниципальной стражи отметили, что стекло треснуло после того, как на нём активно прыгала группа неизвестных людей. Длина моста составляет почти 212 метров, вес сооружения — 460 тонн.

Друзі! Наш міст вже приймає гостей!Стільки усміхнених людей і позитивних емоцій я не бачив давно.І що дуже приємно: вже вночі пройшовся був усім вдячний - сміття тільки в урнах, навколо - чисто. Дехто, навіть, протирав затоптане після дощику скло на підлозі оглядових майданчиків! pic.twitter.com/USUM6dK7Qh — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 26 мая 2019 г.

Ранее стекло нового пешеходно-велосипедного моста в украинской столице протестировали на прочность мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом, бывшим чемпионом мира по боксу Владимиром Кличко.