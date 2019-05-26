Родители и омбудсмен потребовали защитить детей от концерта Face в Тюмени

По их мнению, треки рэпера "изобилуют ненормативной лексикой, пропагандируют разнузданность в сексуальных отношениях".

Уполномоченный по правам ребёнка в Тюменской области Андрей Степанов поддержал родительский комитет, выступающий против концерта рэпера Face, который назначен на 1 июня в Тюмени. Об этом сообщает портал Ura.ru.

По данным издания, омбудсмен пришёл к выводу, что детей стоит оградить от творчества исполнителя после того, как ознакомился с его песнями. Степанов считает, что композиции Face "изобилуют ненормативной лексикой, пропагандируют разнузданность в сексуальных отношениях и пренебрежение к женщинам, институту семьи, школы", а также содержат скрытую пропаганду наркотиков.

В то же время он уточнил, что требует изменить возрастное ограничение с 16+ на 18+.

Стоит добавить, что выступление рэпера требуют запретить не первый раз. С подобной инициативой ранее выступили в Кирове.