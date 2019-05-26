В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре в жилом доме

Трое маленьких детей погибли при пожаре в квартире в селе в Новосибирской области, сообщает региональное СУ СК РФ.

— После тушения возгорания обнаружены тела трёх малолетних детей в возрасте восьми месяцев, двух и трёх лет, — сказано в сообщении ведомства.

Следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей случившегося. Причина пожара выясняется. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли трое детей и мужчина, который уснул, не потушив сигарету.