В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре в жилом доме

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В Новосибирской области трое детей погибли при пожаре в жилом доме

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Фото © Flickr / Tristan Ferne

Трое маленьких детей погибли при пожаре в квартире в селе в Новосибирской области, сообщает региональное СУ СК РФ.

После тушения возгорания обнаружены тела трёх малолетних детей в возрасте восьми месяцев, двух и трёх лет, — сказано в сообщении ведомства.

Следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей случившегося. Причина пожара выясняется. По факту гибели несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярском крае при пожаре в жилом доме погибли трое детей и мужчина, который уснул, не потушив сигарету.

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