СК проводит проверку после аварийной посадки "Аэробуса" в Пулково

Следственный комитет России проводит проверку по факту аварийной посадки самолёта Airbus A330 в аэропорту Пулково. Об этом ведомство сообщило в WhatsApp.

— В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента с воздушным судном, — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из 251 пассажира, находившегося на борту лайнера, не пострадал и не обратился за медицинской помощью.

Напомним, лайнер Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, выполнявший рейс из Пекина, приземлился в аэропорту Пулково после отказа одного из двигателей.