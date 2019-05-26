СК проводит проверку после аварийной посадки "Аэробуса" в Пулково

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СК проводит проверку после аварийной посадки "Аэробуса" в Пулково

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Следственный комитет России проводит проверку по факту аварийной посадки самолёта Airbus A330 в аэропорту Пулково. Об этом ведомство сообщило в WhatsApp.

В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства авиационного инцидента с воздушным судном, — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из 251 пассажира, находившегося на борту лайнера, не пострадал и не обратился за медицинской помощью.

Напомним, лайнер Airbus A330 авиакомпании Hainan Airlines, выполнявший рейс из Пекина, приземлился в аэропорту Пулково после отказа одного из двигателей.

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