Патриарх Кирилл призвал христиан объединить усилия ради сохранения веры

Он также отметил, что католики и православные должны не только словом, но и делом показывать свои убеждения.

Православные и католики ответственны за сохранение христианства во всём мире, ради чего и должны объединить усилия. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил перед началом концерта хора Киевских духовных школ в Страсбургском соборе.

— Я полагаю, что наши беседы, эта встреча с вашей паствой помогут нам лучше понимать друг друга, а самое главное — понимать, что на всех на нас лежит ответственность за сохранение христианства в современном обществе, — известил патриарх.

Он отметил, что христиане должны доказать свою веру не только словом, но и делом, поскольку образ жизни истинного верующего разнится с мировоззрением секулярного (мирского. — Прим Лайфа) человека. Поэтому сегодня христиане призываются верить не только умом, но ещё и на уровне практических действий свидетельствовать о своих убеждениях, подчеркнул глава духовенства.

Как ранее писал Лайф, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Страсбург, чтобы освятить храм Всех Святых.