Партия Курца лидирует на выборах в Европарламент в Австрии

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) канцлера Себастьяна Курца лидирует на выборах в Европарламент в стране. Об этом свидетельствуют данные экзитпола Австрийского агентства печати.
Партия Курца набирает 35,4% голосов. Следом за ней расположилась Социал-демократическая партия Австрии, у которой 23,5% голосов избирателей. На третьем месте идёт правая Австрийская партия свободы — 17,3% голосов.
Напомним, сегодня в странах Европы прошло голосование на выборах в парламент Старого Света. Во Франции, по предварительным данным, лидирует партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
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