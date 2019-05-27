У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

Читайте также

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

25

Фото © Twitter / Hindustan Times

В Охотском море у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Эпицентр стихии располагался в 115 километрах от села Усть-Большерецк на глубине 439,4 км под морским дном.

Местные жители не ощутили существенных подземных толчков, отметили в региональном МЧС.

Ранее Лайф сообщал о мощном землетрясении в Перу. Эпицентр подземных толчков находился в 75 километрах от города Лагунаса, очаг залегал на глубине 109,9 километра. Момент мощного землетрясения засняли на видео. В результате удара стихии погиб один человек.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×