В Охотском море у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
Эпицентр стихии располагался в 115 километрах от села Усть-Большерецк на глубине 439,4 км под морским дном.
Местные жители не ощутили существенных подземных толчков, отметили в региональном МЧС.
Ранее Лайф сообщал о мощном землетрясении в Перу. Эпицентр подземных толчков находился в 75 километрах от города Лагунаса, очаг залегал на глубине 109,9 километра. Момент мощного землетрясения засняли на видео. В результате удара стихии погиб один человек.
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