Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у россиян

Парламентарии отмечают, что большое количество мусора является одной из главных экологических проблем.

Минпромторг, Минприроды и Минэкономразвития займутся проработкой вопроса о возобновлении сдачи стеклянной тары в магазины. Соответствующий запрос поступил от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, пишут "Известия".

Заместитель главы фракции в Госдуме Олег Нилов назвал большое количество мусора одной из главных экологических проблем и подчеркнул, что в некоторых регионах для хранения отходов вынуждены выкупать отдельные участки.

Он также призвал обратить внимание на европейский опыт решения данной проблемы и предложил вернуть советскую практику сдачи стеклянной тары за деньги.

В свою очередь председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов подчеркнул важность мотивации россиян к сбору мусора.

Он отметил, что возврат стеклянной тары должен оплачиваться.

Ранее сообщалось, что вопрос о возобновлении сдачи тары подняли депутаты "Справедливой России".