Торговые сети могут обязать выкупать стеклотару у россиян

Минпромторг, Минприроды и Минэкономразвития займутся проработкой вопроса о возобновлении сдачи стеклянной тары в магазины. Соответствующий запрос поступил от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, пишут "Известия".
Заместитель главы фракции в Госдуме Олег Нилов назвал большое количество мусора одной из главных экологических проблем и подчеркнул, что в некоторых регионах для хранения отходов вынуждены выкупать отдельные участки.
Он также призвал обратить внимание на европейский опыт решения данной проблемы и предложил вернуть советскую практику сдачи стеклянной тары за деньги.
В свою очередь председатель президиума Ассоциации производителей стеклянной тары Владимир Долгов подчеркнул важность мотивации россиян к сбору мусора.
Он отметил, что возврат стеклянной тары должен оплачиваться.
Ранее сообщалось, что вопрос о возобновлении сдачи тары подняли депутаты "Справедливой России".
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