Арестованный в Таиланде россиянин Украинский 30 суток держит голодовку

Таким образом он добивается встречи с начальником тюрьмы, через которого планирует передать в суд прошение о повторном изучении его дела.

Россиянин Дмитрий Украинский, осуждённый на 10 лет заключения в тюрьме Таиланда, более 30 суток отказывается от приёма пищи.

Таким образом он добивается встречи с начальником тюрьмы, через которого планирует передать в суд прошение о повторном изучении его дела.

Украинский признался, что прекратил принимать пищу 22 апреля и поддерживает организм исключительно водой.

Из-за голодовки мужчина не в состоянии пройти более 50 метров без потери сознания, поэтому большую часть времени проводит в лежачем положении.

— Силы совсем на исходе, поэтому вчера и сегодня я позволил себе по чашке чуть подслащенного чая, чтобы в организм поступило немного глюкозы, — цитирует Украинского РИА "Новости".

Мужчина добавил, что трудности с передвижением начались около недели назад — тогда ему нужно было дойти до тюремной больницы, но он не смог преодолеть больше 30 метров.

— С тех пор меня возят на тележке, если необходимо перемещаться по территории тюрьмы, — в больницу и на свидание с посетителями, —рассказал он.

Украинский утверждает, что уголовное дело было заведено по настоянию сотрудников ФБР, после того как он отказался добровольно выехать на суд в США в 2016 году. Они якобы угрожали именно таким уголовным делом и пообещали, что он будет "гнить в тюрьме семь-восемь лет".

Напомним, Дмитрий Украинский был арестован таиландскими полицейскими по запросу ФБР США 15 июля 2016 года в Паттайе по обвинению в краже средств с банковских счетов граждан нескольких стран. В отношении россиянина было возбуждено дело по обвинению в отмывании денег в рамках законодательства Таиланда. Суд первой инстанции приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы.

Отрицая все предъявленные обвинения, Украинский заявил, что не владеет навыками компьютерного программирования и ничего не знает об упомянутых в американском запросе транзакциях.

В феврале уголовный суд Бангкока впервые в истории юриспруденции Таиланда одобрил экстрадицию Украинского в Соединённые Штаты.