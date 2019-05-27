Коломойский призвал США и Европу списать внешний долг Украине

Бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times призвал США и страны Евросоюза списать Украине её внешний долг.

По его мнению, на такой шаг страны должны пойти в качестве компенсации за те потери, что Незалежная несёт из-за конфликта с Россией.

— Это ваша игра, ваша геополитика. Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина — просто оправдание, — заявил Коломойский.

Ранее бизнесмен призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт в стране, чтобы не выплачивать долги Международному валютному фонду.