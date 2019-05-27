Коломойский призвал США и Европу списать внешний долг Украине

Читайте также

Коломойский призвал США и Европу списать внешний долг Украине

2

Игорь Коломойский. Фото: © РИА "Новости" / Михаил Маркив

Бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times призвал США и страны Евросоюза списать Украине её внешний долг.

По его мнению, на такой шаг страны должны пойти в качестве компенсации за те потери, что Незалежная несёт из-за конфликта с Россией.

Это ваша игра, ваша геополитика. Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина — просто оправдание, — заявил Коломойский.

Ранее бизнесмен призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт в стране, чтобы не выплачивать долги Международному валютному фонду.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×