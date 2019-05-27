Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

Глава Белого дома отметил возможность дипломатической встречи в случае согласия Тегерана на этот шаг.

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран желает вести с США переговоры, поэтому в случае готовности Тегерана Вашингтон согласится на диалог. Об этом американский лидер сообщил перед началом встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио.

— Я верю, что Иран хочет вести переговоры с нами. Если Иран хочет с нами вести переговоры, мы тоже хотели бы их провести. Посмотрим, что получится, никто не хочет, чтобы происходили ужасные вещи, — заверил Трамп.

Как ранее писал Лайф, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна не хочет войны, и выразил уверенность, что вооружённого противостояния с Соединёнными Штатами не предвидится.